UWV: ‘Vaardigheden belangrijker dan ervaring en diploma's’

Dit blijkt uit het UWV-werkgeversonderzoek. Werkgevers blijken in de praktijk al breder te kijken naar kandidaten. Zo hebben de afgelopen twee jaar zeven op de tien werkgevers vacatures ingevuld met kandidaten, die niet voldeden aan alle gestelde functie-eisen. Vooral relevante werkervaring wordt in de praktijk losgelaten als functie-eis.

Rob van Hooven, rayonmanager UWV Gouda, Leiden en Zoetermeer: ,,We horen al langer geluiden dat werkgevers steeds meer belang hechten aan vaardigheden en vakkennis. Dit laat het werkgeversonderzoek ook zien. Eén van de duurzame oplossingen die UWV werkgevers biedt, is scholing.”



,,Samen met werkgevers, gemeenten en onderwijsinstellingen werken wij om invulling te geven aan deze oplossing. Werkgevers kunnen zich daarvoor melden bij het Werkgeversservicepunt Midden-Holland. Hier kunnen ze terecht voor advies en informatie over het werven van personeel in deze krappe arbeidsmarkt. Daarbij wordt ook gekeken naar het aanboren van nieuw talent en kan er samen met werkgevers een leerwerktraject of arrangement samengesteld worden. Op deze manier voorkomen we samen dat kostbaar talent verloren gaat.”