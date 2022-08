Vacature gaat viraal op LinkedIn na ludieke actie tijdens Vuelta

Collega's van de Wilhelminaschool in Woerden begonnen het nieuwe schooljaar vorige week met een vergadering. Daarin werd ook gesproken over de vacature die nog openstaat op de basisschool . ,,We zoeken een leerkracht voor groep 3 vanaf november”, vertelt directeur Dianne Peterse. ,,Ik vroeg de collega’s of zij wilden nadenken hoe we die vacature onder de aandacht kunnen brengen, zodat het niet één van de zovele is die nu geplaatst worden.”

Zaterdagochtend reageerde een collega, Anne Wassinkmaat, in de groepsapp van de leerkrachten. ,,Zij is zo creatief. Ze stuurde een filmpje door.” Wat had Wassinkmaat gedaan: ze had op de weg geschreven: ‘De Wilhelminaschool in Woerden zoekt jou'. Maar niet zomaar op de weg, maar op het parcours dat even later werd gereden door de Vuelta-deelnemers. Vlak na de start in Utrecht stond de tekst op de straat, de wielrenners zullen er geen oog voor hebben gehad.