Vader Luciano takelde zijn zoontje (5 maanden jong) zo erg toe dat de baby twaalf ribben brak

De baby had ruim een jaar geleden twaalf gebroken ribben nadat hij was mishandeld door zijn vader . G. gaf de vrouw de schuld als de baby huilde. Dan kreeg zij slaag. Dat vertelde de moeder van de baby over haar partner tijdens de rechtszitting twee weken geleden.

In de woning in Mijdrecht hingen camera’s. Die camera’s had G. opgehangen om de moeder in de gaten te houden. Ook dwong hij de vrouw om naakt op de gang te slapen.

De Mijdrechter is eerder veroordeeld en hij liep in een proeftijd. Hij is eerst veroordeeld voor een levensdelict. In de jaren erna is hij twee keer veroordeeld voor huiselijk geweld. De rechtbank wees de vordering van tbs toe zodat G. in elk geval nog jarenlang in de gevangenis blijft. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging.