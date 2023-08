VakantieWeek van start: dit is er dit weekend te doen op het veld

indebuurt.nl Op deze plek in Woerden was ooit een spoorweg­over­gang en zo zag dat eruit

Voor het station in Woerden steekt een bord uit de grond met de mysterieuze tekst: ‘aanraken draden levensgevaarlijk’. Is het een kunstwerk? Wat doet het op die plek en waarom zo scheef? We zochten dit mysterie twee jaar geleden uit en dit is wat we toen ontdekten: