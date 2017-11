Vakbonden na testrit: 'Noodknop oude bussen niet goed'

Syntus rijdt met ongeveer zes verouderde bussen, sommige meer dan veertig jaar oud. Het probleem met deze bussen is dat de noodknop niet goed functioneert. Bij de nieuwe bussen werken de knoppen in de cabine van de buschauffeur wel goed. ,,Daar zijn wij natuurlijk blij mee'', zegt Peter de Ridder, bestuurder van de CNV.

,,Al zullen wij de directie van Syntus er wel op wijzen dat er een goede instructie moet komen. Het is niet bij alle chauffeurs bekend hoe het noodsysteem precies werkt.'' Eerder uitten leden van de vakorganisatie hun ongenoegen over het geregeld falen van de noodknop. Een chauffeur kan die indrukken bij calamiteiten in of om de bus of bij technische problemen.

Provincie

Over de noodknoppen in de oude bussen zijn de vakbondsmensen dus niet erg te spreken. De Ridder: ,,Daar valt Syntus toch een beetje door de mand.'' De bond wijst echter ook naar de provincie Utrecht, als concessiehouder van het openbaar vervoer. ,,De provincie heeft blijkbaar goed gevonden dat Syntus, zij het tijdelijk, met verouderde bussen rijdt.'' Daarom wil de CNV ook met het provinciebestuur in gesprek. De testrit met de oude bus verliep gisterochtend allesbehalve gesmeerd. Al vrij snel nadat de 'testers' de bus waren ingestapt, bleek de voordeur niet meer open te kunnen. Dat is veiligheidstechnisch een probleem en wel zodanig dat de bus in zo'n geval volgens de veiligheidsprotocollen niet verder mag rijden.

Het gaat dan om een zogeheten A-storing, zegt De Ridder: ,,Vanuit de verkeersleiding werd gezegd dat de bus toch door kon rijden. Op zo'n moment breng je een chauffeur in verwarring omdat de protocollen iets anders zeggen, namelijk stoppen. Je weet immers nooit wat er in je bus kan gebeuren.''