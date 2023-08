Van bouwkeet naar station: zo is station Woerden ontstaan

column Jerry was klaar om ‘uit de hand gelopen grap’ van vroeger weer uit te voeren, tot hij een naar bericht kreeg

Hoeveel (succes)verhalen beginnen niet met de woorden: ‘Eigenlijk is het een uit de hand gelopen grap’? De VPRO heeft er een podcastserie aan gewijd, onder de titel Weird hit wonder. Daarin vertellen de makers van liedjes als Busje komt zo, Schnappi, Mooi man en -jawel!- Barbie girl hoe ze per ongeluk over een hit struikelden.