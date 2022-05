Van het gas af, maar deze bewoners krijgen tóch nog tot de winter torenhoge energierekeningen

VOETBAL TOTAAL Bliksem­start komt Olympia goed uit, FC Abcoude lijkt titel te moeten vergeten en dit gebeurde er nog meer op de voetbalvel­den

Olympia mag nog altijd hopen op een overstap naar de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De zondageersteklasser, die gaat overstappen naar ‘de zaterdag’, won vanavond met 4-2 van SC 't Zand en blijft zo in de race om directe handhaving. In de derde klasse lijkt FC Abcoude de titel uit het hoofd te moeten zetten na verlies tegen koploper Sporting’70. Net als de zaterdagclubs, speelden ook de zondagclubs deze week een midweekse speelronde. Lees hier alles over de gespeelde wedstrijden.

12 mei