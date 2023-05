Van luxe villa tot stadspand: zoveel miljoenenwoningen telt Woerden

Shell vertrekt, TinQ komt: veiling tankstati­on levert Bodegraven bijna miljoen op

Het zal over een paar maanden wennen zijn voor automobilisten die ter hoogte van de Goudseweg 131 in Bodegraven rijden. Nu zit daar nog een Shell-tankstation, maar dat verdwijnt. In de plaats ervan komt een TinQ-vestiging. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft als eigenaar van de grond de locatie geveild.