Van sportieve moeder tot bedlegerige rolstoeler: Lennie schreef boek over hoe corona haar sloopte

Lennie was een actieve en sportieve moeder, werkte als office manager, had een eigen bedrijfje, voetbalde en was actief bij de vrijwillige brandweer. Nadat ze corona kreeg, belandde ze in een rolstoel en brengt ze haar dagen grotendeels in bed door. Ze heeft haar ervaringen en emoties opgeschreven in een dagboek dat nu is uitgegeven. Ze hoopt hiermee meer aandacht te krijgen voor coronapatiënten met langdurige klachten.