Vanochtend kans op helder in Woerden

indebuurt.nl Leuk! Er is een nieuwe winkel geopend in de Voorstraat: 'We zijn trots op wat we maken'

Meubels van afval(hout), opgeknapte fietsen en een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. Circulaire werkplaats De Terugwinning was lange tijd een verborgen parel in Woerden. Was, want de sociale onderneming van Arjan Nihot heeft nu een winkel in de Voorstraat. ‘Het was er gelijk druk.’