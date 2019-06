Varkens in afgebrande varkensschuur Linschoten niet meer te redden

VideoAan de Cattenbroekerdijk in Linschoten is vanmiddag brand uitgebroken in een varkensschuur. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht zaten er nog varkens in het gebouw. De dieren die nog in de stal zaten zijn niet meer te redden, laat de VRU weten.