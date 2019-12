Vasten kun je leren, óók met kerst

IJsbanen Groene Hart hebben geen last van zachte temperatu­ren: ‘Meer stoken zorgt dat we blijven draaien’

9:04 Waar het normaliter in deze tijd van het jaar 6 à 7 graden is, is het vandaag een stuk warmer. De schaatsbanen in het Groene Hart hebben daar gelukkig geen last van. ,,We draaien volop."