Veel belangstelling voor bijzondere editie Koeiemart

,,Dat heeft alles te maken met het plaatsen van Koeiemart op de lijst met Nederlands immaterieel cultureel erfgoed,’’ denkt Adrie Vollering van Agrarisch Centrum Woerden. Met een grote glimlach ziet hij de grote belangstelling in alle vroegte aan, voordat later vanmorgen de officiële handtekeningen worden geplaatst rond de landelijke erfgoedbenoeming.



Vollering verwacht rond de 50 koeien in de tent, die agrariërs uit de hele regio willen showen als hun mooiste exemplaren. Bovedien zijn ook voordrachten met kalveren door kinderen. Daarnaast zijn zo’n 300 kramen in de stad te bezoeken tijdens de warenmarkt. Die zijn dit jaar ook op de Nieuwe Markt te bezoeken en niet langer op de Nieuwstraat, omdat de organisatie bewust gekozen heeft voor cirkelvormige looplijnen, zodat publiek overal iets voorgeschoteld krijgt. Bovendien moet dit de veiligheid verbeteren.



De Eendrachtstraat is ingericht als ‘knuffelterrein’ met jonge dieren en aan de Emmakade is voor het eerst de ‘Woerdeneese Markt’ te bezoeken, waar zo’n dertig inwoners zelfgemaakte spullen verkopen.