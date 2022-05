Veertig Oekraïners begin juli naar Oudewater

Burgemeester Danny de Vries van Oudewater heeft de gemeenteraad laten weten dat met de twee volkstuinders die in het zuidelijke puntje van Statenland hun volkstuinen hebben, overeenstemming is bereikt over verhuizing. ,,Een heeft al een andere locatie gevonden, de tweede staat op een wachtlijst voor een plek.’’

Wat ook weg moet vanwege de opvanglocatie, is de camperplaats, tussen de skeelerbaan en de volkstuinen. ,,We overleggen over twee alternatieve plekken in Oudewater voor de campers.’’ De supschool van Richard Proost kan het plan worden ingepast. Voor de skeelerbaan en het zwembad heeft het plan geen gevolgen.

Hoewel de gemeente Oudewater de voorbereidingen van de huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen voorbereidt, kost het haar geen geld. Het Rijk vergoedt alle kosten. De ondersteuning voor de vluchtelingen wordt geregeld in het Cultuurhuis.

Volledig scherm De plek langs de N228 met de campersplaats en de twee volkstuinen (rechts) waar de huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen komt. © Google Maps

Half jaar

De gemeente gaat er van uit dat de opvang op Statenland voor minimaal een half jaar geldt. De veertig vluchtelingen krijgen in de woonunits zelfstandige woonruimtes. Bij de gebouwtjes komt nog een parkeerterrein.

De opzet van de opvanglocatie is inmiddels goedgekeurd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bewoners en ondernemers in de omgeving zijn inmiddels door de gemeente bijgepraat over de opvangplek.

Oudewater werkt voor de opdracht om vluchtelingen op te vangen samen met buurgemeente Woerden. Ook daar komen Oekraïense vluchtelingen. Er zijn al vluchtelingen gehuisvest in het plan Stadspoort, vlakbij het Antoniusziekenhuis. Een tweede plek, in een gebouw aan de Bleek 1, is in voorbereiding.

