Veilig op pad met je scootmobiel? Bij deze cursus krijg je tips: ‘O mens, hoe moet ik sturen?’

Kalsbeek schorst leerlingen na mishande­ling klasgenoot; slachtof­fer weer thuis

30 juni Het Kalsbeek College in Woerden heeft de drie leerlingen die mogelijk betrokken zijn bij een mishandeling van een klasgenoot geschorst. Voor hoelang wil de school niet bekendmaken. Het slachtoffer is na een kort verblijf inmiddels weer thuis. Hij is aan de beterende hand.