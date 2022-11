Verbied lachgas in bepaalde delen van Woerden, wil deze partij

Volgens de fractie is het gebruik van lachgas schadelijk voor de gebruiker, zijn of haar directe omgeving en leidt tot vervuiling en overlast in de openbare ruimte. Het aantal jongeren dat recreatief en excessief lachgas gebruikt, neemt de afgelopen jaren in zeer rap tempo toe. Volgens het ministerie van VWS is lachgas een stof met substantiële risico’s voor de (volks)gezondheid en de samenleving.

De VVD wil dat Woerden net als in Utrecht de mogelijkheid krijgt gebieden aan te wijzen waar het gebruik of bezit van lachgas verboden is. In Utrecht loopt sinds 2019 een proef met een dergelijk verbod. Sinds deze pilot van kracht is, is de overlast op straat afgenomen, constateren de liberalen. Reden voor Utrecht in juli van dit jaar het verbod in meer gebieden in de stad aan te wijzen.