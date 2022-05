Verbouwing Stadskantoor Oudewater begint volgend jaar

VOETBAL TOTAAL Scheids­rech­ter vergeet z’n broek, Haastrecht stelt titel veilig met ruime zege en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

Het geduld van de voetballers van CVC Reeuwijk en FC Oudewater werd zaterdag op de proef gesteld. De scheidsrechter ontdekte bij aankomst in Reeuwijk dat hij zijn scheidsrechtersbroek was vergeten en besloot deze op te gaan halen in Capelle. Voor Haastrecht werd lang geduld hebben beloond. De vierdeklasser bleef, inclusief de coronaseizoenen, al 45 duels ongeslagen en kon nu eindelijk een kampioenschap vieren. Minder leuk was het weekeinde voor MMO en Sportief. Zij degradeerden naar de nieuw te vormen vijfde klasse. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het regionale amateurvoetbal.

