Verdachte (34) van poging tot moord ontbreekt in rechtbank omdat ze bevalt van dochtertje

Hond Ruby na acht dagen teruggevon­den in het water: ‘Laat me wakker worden uit deze nachtmer­rie’

Ruby, de 15 jaar oude Jack Russell van Lysanne Verlaan uit Woerden, is vrijdag overleden teruggevonden in het water. De hond raakte vermist op 20 oktober rond 19.30 en is vermoedelijk geschrokken van vuurwerk tijdens de wedstrijd Sportlust‘46 tegen FC Utrecht. De hond is na acht dagen gevonden in het water, tegenover het huis van Lysanne.

31 oktober