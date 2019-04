Verdachte dodelijke schietpartij Mijdrecht in februari vrijgesproken van stalking

‘Growshop­pan­den waren al leeg vóór bevel tot sluiting’

11:00 Dat de gemeente de voormalige growshoppanden in Woerden en Harmelen heeft gesloten, is volkomen onterecht, volgens de ondernemer. Hij dreef in de panden zijn handel. In de gebouwen aan de Jan Kriegestraat en Energieweg waren de activiteiten al beëindigd lang voor de burgemeester aankondigde de boel te sluiten, zegt hij.