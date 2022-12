Verdachte op camera, maar politie heeft nog geen idee wie dader is van explosie in portiek van flat in Wilnis

De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de explosie in de portiek van een flatgebouw in Wilnis. De man is op beelden te zien van camera’s in deurbellen, maar de politie roept nu mensen die zijn identiteit kennen op zich te melden.

De explosie was in het weekeinde van 15/16 oktober, rond 01.30 uur. Het portiek van het appartementencomplex aan de Burgemeester de Voogtlaan werd door de knal in de nacht van zaterdag op zondag grotendeels verwoest. Het stucwerk van het plafond kwam naar beneden en alle tegels kwamen van de muren. Ook sprong door de explosie een raam van het portiek.

Een beginnende brand werd snel geblust. Toch moesten vier bewoners van het complex hun woning tijdelijk verlaten. Andere bewoners mochten na verloop van tijd weer hun woning in.

Op beelden van deurbelcamera’s zou te zien zijn dat iemand iets aan een deur plaatst en er daarna vandoor gaat. Op de beelden die de politie heeft veiliggesteld is hij goed in beeld. Op social media zeggen de politie en het Openbaar Ministerie dat het moet gaan om een man van rond de 30 jaar en ruim 1.80 lang. Hij heeft een ringbaardje. Hij zou op dat moment gekleed zijn in een lichtkleurige jas en broek.

Buurvrouw

Burgemeester Maarten Divendal kwam die zondagochtend zelf poolshoogte nemen in Wilnis. ,,De schrik bij de bewoners zit er goed in. dat begrijp ik ook wel’’, zei hij toen tegen AD Groene Hart. ,,Mijn indruk is dat we blij mogen zijn dat alles goed is afgelopen. Dankzij het optreden van een buurvrouw, die adequaat heeft gehandeld.’’

De politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden, maar kennelijk heeft dat nog niet geleid tot de aanhouding of het in het vizier krijgen van een mogelijke verdachte. Met de nieuwe oproep in een regionaal tv-programma hoopt het Openbaar Ministerie meer informatie te krijgen.

