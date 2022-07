Verdwijnen waterplanten door de rivierkreeft? Nieuw onderzoek moet dat uitwijzen

In Zegveld gaat het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de grote overlast door rivierkreeften in beeld brengen.

Het onderzoek moet uitwijzen of deze exoten ervoor zorgen dat de waterplant krabbenscheer verdwijnt in de boerensloten. Het waterschap werkt samen met Wageningen Universiteit & Research, een beroepsvisser en drie agrariërs uit Zegveld.

De kreeft veroorzaakt veel schade aan de oevers van sloten en tast de waterkwaliteit aan. In sloten in Zegveld met een goede waterkwaliteit zijn de waterplanten bijna volledig verdwenen en is het water troebel geworden in de afgelopen jaren. Het onderzoek moet uitwijzen of dit komt door de uitheemse rivierkreeften.

Krabbenscheer is een waterplant, die met name in het veenweidegebied voorkomt. Het groeit alleen in sloten met een goede waterkwaliteit. In de boerensloten is krabbenscheer belangrijk, omdat het de leefplaats is van de groene glazenmaker. Deze grote libelle is zeldzaam en beschermd, zodat de leefomgeving zo goed mogelijk in stand moet blijven.

Gemerkt en teruggezet

Tijdens de eerste vier weken van het onderzoek wordt de populatie rivierkreeften in de Zegveldse sloten in kaart gebracht. De kreeften worden gevangen, gemerkt en weer teruggezet. Dit wordt herhaald, om zo in beeld te krijgen hoe groot de populatie is. Ná de laatste week van het onderzoek worden de kreeften niet meer teruggezet, maar neemt de beroepsvisser ze mee.

De Stichtse Rijnlanden is niet het eerste waterschap dat de strijd aangaat met de rivierkreeften. Ook andere waterschappen en gemeenten zijn op zoek naar een manier om de overlast te voorkomen. Het probleem is dat er nog geen structurele oplossing is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.