Vergaderen of een feestje vieren? Loods10 en Kasteel Woerden vallen in de prijzen

2022 een lastig jaar voor onderne­mers? Allesbehal­ve: laagste aantal faillisse­men­ten sinds jaren

Hoge energieprijzen, personeelstekorten en de nasleep van corona. Op het oog leek 2022 een lastig jaar voor ondernemers. Toch kwamen er afgelopen jaar in alle sectoren en in alle gemeentes in het Groene Hart bedrijven bij, blijkt uit cijfers van de KvK.

31 december