Vergunning voor zoeken naar olie en gas bij Woerden mag niet worden verlengd

Canadees bedrijf gaat boren naar olie en gas in Groene Hart, gemeenten verzetten zich

Boren naar olie en gas is niet gevaarlijk, beweert winningsbedrijf; tóch is er veel weerstand

Ook in deze uitspraak bevestigt de rechtbank dat de belangen van de stichting en overheden, waaronder het effect van gaswinning op natuur en milieu, meegewogen moeten worden. Dit heeft het ministerie volgens de rechter nagelaten.

Namens het bestuur van de stichting zegt voorzitter Elias Bom zeer tevreden te zijn met de uitspraak. ,,Het bevestigt dat het ministerie nog opereert in de geest van de oude wetgeving waarbij men alleen samen met gas- en oliemaatschappijen hoefde te praten. Die tijden zijn al lang voorbij want er zijn veel meer belangen die sinds ‘Groningen’ meewegen.”

Teleurstellend

Wel vindt de stichting Laat Woerden Niet zakken het teleurstellend dat verschillende overheden ‘juridisch armpje moeten drukken’ in de rechtszaal. ,,Dan gaat er in bestuurlijk Nederland toch iets mis. Dat is geheel voor rekening van de minister.”