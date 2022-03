Verkiezingsborden beplakt met ‘zetelrover’: ‘We gaan aangifte doen’

CSW wint in bloemrijke omgeving, vuurwerk bij de derby; dit gebeurde er op de voetbalvel­den

In de derde klasse viel de topper tussen Aarlanderveen en FC Oudewater pas laat in een plooi. De thuisclub dacht de koploper in de blessuretijd pijn te doen, maar incasseerde enkele minuten later zelf de knock-out. Hoofdklasser ARC krijgt koploper Capelle in het vizier na een ruime zege bij Poortugaal. In de tweede klasse mag CSW ook voorzichtig een woordje meespreken als het gaat om de titelstrijd. De club uit Wilnis moest daarvoor wel eerst winnen in een bloemrijke omgeving. Hieronder leest u alles over de afgelopen speelronde in het regionale amateurvoetbal.

