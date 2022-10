Verlichting Kasteel en molen kunnen best eerder uit om energie te besparen, vindt deze partij

De roep om de lamp niet aan het einde van de avond maar een paar uur eerder uit te doen, komt van Progressief Woerden. Die partij pleit in vragen aan B en W voor het verminderen van energieverspilling. Het gaat de partij niet alleen om het aanlichten van de monumenten, maar ook bijvoorbeeld om de etalageverlichting en het laten branden van de verlichting in kantoren als die ’s avonds niet worden gebruikt.

Ook de winkeldeuren geopend houden terwijl de verwarming staat te loeien om het binnen behaaglijk te houden, is Progressief Woerden een doorn in het oog, net als de terrasheaters van de horeca. De partij zegt van winkeliers te horen dat ze hun deuren open laten omdat de klant anders denkt dat hun zaak gesloten is.