Vermaak met Smaak: 19 x dit zijn de deelnemers (met menu en prijzen)

Nepaanrij­ding bij De Gaard, politie weet maar net te voorkomen dat bejaarde Utrechter 600 euro pint

Door een aanrijding in scène te zetten, was een bejaarde Utrechter bijna 600 euro armer. De politie wist nog net te voorkomen dat de man zijn rekening leegpinde om de automobilist die claimde dat hij diens wagen had beschadigd, te betalen.