Vernielingen en geklieder met kaarsvet op graven bij begraafplaats: ‘Wie doet nou zoiets?’

de boer op Kas vervuilend? Deze kweker gebruikt CO2 en levert ook stroom aan anderen

Hoe groot is de kloof tussen stad en platteland geworden afgelopen jaren? En kunnen we die nog dichten? Oer-stedeling en AD-verslaggever Zed Fasel zoekt het uit. Wekelijks gaat hij op bezoek bij verschillende boeren in het Groene Hart. Vandaag: paprikakweker Hans van der Waal.

12:57