Verontwaardigde reacties op beelden overtreding op Woerdense voetballer

,,Nu ik de beelden heb gezien, schrik ik meer dan toen het gebeurde”, reageert Wils ,,Toen besefte ik het niet helemaal. In de eerste helft stond ik per ongeluk op zijn teen en toen sloeg hij me in mijn rug. Dat vond ik al vrij agressief. Verder was er weinig aan de hand, dacht ik. In de 55ste minuut waren we in een duel bij een voorzet. Toen de bal weg was liep ik terug en kreeg opeens een trap van achteren. Onbegrijpelijk. Het was precies op de plek waar je iemand een ‘ijsbeen’ kan geven. Ik weet niet of het slim was, maar ik heb de wedstrijd wel uitgespeeld. Ik wilde de winnende maken.”