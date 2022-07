Veroordeling voor voetbalsupporters die met glazen, barkrukken en terrasstoelen gooiden in café in Woerden

In dit oude kaaspak­huis heb je vrij uitzicht op de binnenstad, de Sint-Jans­kerk en het stadhuis

Adriaan van der Want en zijn toenmalige vrouw vonden aan de Lange Dwarsstraat in Gouda een oud kaaspakhuis dat helemaal leeg stond, waardoor ze alle mogelijkheden hadden om er een woning in te maken.

22 juli