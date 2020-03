Vervuild huis met 49 katten en zes stinkdieren: ‘Je kon er geen adem halen, zo erg stonk het daar’

Milly na mislukt tv-huwelijk weer op zoek naar liefde: 'Maar dit keer trouw ik niet’

20:23 Milly Scheel (31) was vorig jaar op tv te zien in het programma Married at first Sight. Daarin trouwde de Woerdense met een voor haar onbekende man die volgens wetenschappelijk onderzoek perfect bij haar paste. Hoewel het huwelijk strandde, gaat Milly opnieuw voor het oog van de camera’s op zoek naar de ware. ,,Maar dit keer trouw ik niet hoor!”