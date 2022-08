Verwarde man zorgt opnieuw voor commotie, politieagenten vallen woning binnen met wapenschilden

De man, die afgelopen weekeinde in de sloot langs het Lekoord in Woerden sprong, is afgelopen nacht door de politie uit zijn huis gehaald.

De politie wil niet in details treden en spreekt van een ‘medische noodsituatie’. ,,Omwille van de privacy daarvan moet ik het daarbij laten’’, zegt een woordvoerder.

Getuigen zeggen dat agenten met wapenschilden klaar stonden. De politie kwam rond middernacht bij de woning aan en nam de man mee. Waar hij heen is gebracht, is niet bekend. Een nacht eerder werd gesproken over een ‘verwarde man’, die in de sloot vlakbij zijn woning was gesprongen.

Een fotograaf van AD Groene Hart kwam op de melding af, maar werd in zijn werk belemmerd door omstanders. Een aantal jongeren bedreigde en mishandelde de fotograaf die een veilig heenkomen moest zoeken. Een jongen bleef fotograaf Justin Egberts toch lastig vallen, maar werd geconfronteerd met een legaal afweerwapen dat de fotograaf bij zich had: smurfenspray. ,,Die spuit schuim met een blauwe kleur die tot drie dagen erna nog te zien is op die persoon.’’

De burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, heeft inmiddels contact gehad met Egberts. Hij zegt in een reactie blij te zijn dat de politie onderzoek doet naar wat zijn stadgenoot is overkomen afgelopen weekeinde. ,,Geen enkele vorm van agressie is acceptabel’’, zegt hij. ,,Tegen wie dan ook.’’

Egberts heeft zondag gezegd aangifte te doen bij de politie van de bedreiging en mishandeling en hij heeft de gebeurtenis ook gemeld bij PersVeilig, het Meldpunt voor journalisten bij onder andere dit soort kwesties.

De politie heeft al aangekondigd onderzoek te doen naar wat er precies is gebeurd en spreekt van een ‘ontzettend vervelend incident’. Er is contact met de fotograaf en de Nederlandse Vereniging van Journalisten over het incident, aldus de politie.

