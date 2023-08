Vier weken feest: winkelcentrum Molenvliet bestaat veertig jaar

indebuurt.nl Kaaskeu­ring en wereldre­cord: 5 x dit is er dit weekend te zien en doen in Woerden

Jeroen wil een breakdance wereldrecord neerzetten op het Kerkplein en de kaasmeesters buigen zich weer over boerenkazen. Dat terwijl de VakantieWeek aan de laatste dagen begint. Er is genoeg te doen de aankomende dagen in Woerden. We geven je vijf tips: