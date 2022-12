Vijf gelukkigen mogen meedoen aan proef om elektrische auto op te laden vanuit huis met kabelgoot

Het gaat om een gemeentelijke proef om vanaf de eigen woning de auto op te laden waarbij de kabel in een kabelgoot verwerkt is. Deelnemers kunnen voor negen maanden hun elektrische auto met een kabelgoot op een veilige en makkelijke manier opladen.

Eigenaren van een elektrische auto mogen hun oplaadkabel niet op of over de stoep leggen. Dit is onveilig. Over het algemeen hebben eigenaren geen eigen terrein om te laden en zijn ze afhankelijk van een verder gelegen laadpaal. Met een kabelgoot is het wel mogelijk om gebruik te maken van stroom uit eigen woning. De kabelgoot komt op de plek van de stoeptegels en hier komt de laadkabel in te liggen. Zo kan een laadkabel zonder struikelgevaar de stoep overbruggen.