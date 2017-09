Vinkevener Kees van Vliet verzamelt perforators in alle soorten en gaten

Conciërge Veenlanden College Vinkeveen na 35 jaar met pensioen

15:56 De aula vegen, leerlingen in het gareel houden in pauzes, absentie bijhouden. Het zijn allemaal taken van conciërge Jos Verlaan van het VeenLanden College. Na ruim 35 jaar stopt hij als conciërge op het VeenLanden College in Vinkeveen. Met pijn in zijn hart. ,,Ik heb echt de mooiste baan van de school.''