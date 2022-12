Vleermuizenkast of kapstok voor motorhelm: Arjan blaast een tweede leven in oude meubels, met succes

Het Circulair Ambachtscentrum is zo succesvol dat deze proef, waarbij oude meubels en deuren ingeleverd kunnen worden voor een tweede leven, een blijvertje kan worden. ,,Daar gaan we over in overleg met de gemeente. En we moeten een goede opslagruimte zien te vinden’’, zegt de man achter het project Arjan Nihot.