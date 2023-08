Vliegende ballen, pijl en boog en zwevend publiek: het circus komt weer naar Woerden

Geen muntjes en bekers recyclen: dit was de vernieuwde Woerdense Vakantie Week

Het was voor bezoekers van de Woerdense Vakantie Week even wennen, maar er was ook begrip voor de veranderingen: betalen met pin en plastic bekers recyclen. De organisatie van de Woerdense Vakantie Week vindt dat de wijzigingen in het programma en bij de horeca goed hebben uitgepakt.