Vliegende brandweerman Koos in de wolken bij droogte: ‘Dan weet ik dat ik het vliegtuig in mag’

Als de scheuren in de dijken staan, is brandweerman Koos Dros (55) in zijn nopjes. Of beter gezegd: in de wolken. Met Cessna Charly vliegt hij tijdens droge periodes boven de Utrechtse Heuvelrug op zoek naar brand. Hij is de enige Woerdenaar die deze unieke functie mag uitvoeren.