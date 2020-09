Vlogger Jipp Heldorn praat met moeder Lou over het moederschap, ondernemen en geluk

Hoe deze ‘meesterop­lich­ter à la DiCaprio iedereen om de tuin leidde’: ‘Hij fotoshopte zijn logo op vliegtui­gen’

19 september Goudkleurige creditcards van zijn ‘nep-bank’, vliegtuigen die het logo dragen van zijn ‘verzonnen maatschappij’ en niet-bestaande kantoren in Dubai. De daden van Przemyslaw N. (32) doen volgens justitie sterk denken aan de meesteroplichter die Leonardo DiCaprio speelt in de film Catch Me If You Can. Toch loopt N. tegen de lamp. Dankzij een oplettende baliemedewerker van de gemeente Alphen. Vrijdag stond hij terecht.