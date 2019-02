Volledige spelersgroep Argon wil niet verder met trainer na racistische uitlatingen

update Zeven spelers direct weg bij eersteklas­ser na racisti­sche uitlatin­gen trainer

19:33 Zeven spelers zijn per direct opgestapt bij eersteklasser Argon in Mijdrecht. De reden hiervoor zijn racistische uitlatingen van trainer Ron van Niekerk tijdens een wedstrijd tegen Amsterdamse club WV-HEDW. ‘Ga je wassen, zwarte lul’ zou een van de dingen zijn die de trainer heeft gezegd. Vooralsnog wordt Van Niekerk gespaard door de clubleiding van Argon. Het bestuur erkent dat er ontoelaatbare dingen zijn gezegd, maar gaat er verder niet op in. Mogelijk stappen meer spelers op.