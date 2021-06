Voor de laatste keer gaat ontdekker van wereldkampioen Ellen van Dijk aan kop in het peloton: 'Ik heb kilometers lang gejankt’

De mannen en vrouwen, jong, oud, afgetraind of met een buikje, staan in de zon bij hun clubgebouw klaar om hun geliefde Barend uitgeleide te doen. Het is kwart over drie. De zon schijnt en de afscheidsdienst -uiteraard in het clubgebouw van WTC- is afgelopen. Heel even praten de fietsvrienden nog na. Onder hen Ellen van Dijk, de wielrenner die door Barend ooit als meisje werd gescout, getraind en toen ze eenmaal bij de Nederlandse selectie zat was het Barend die haar ontelbare keren naar Limburg bracht voor trainingen. Inmiddels is ze vijf keer wereldkampioen.