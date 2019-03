Voormalig trainer Argon mogelijk geschorst door KNVB na racistische uitlatingen

Intussen is Argon al bezig met een opvolger voor Van Niekerk. De club verwacht morgen met de nieuwe trainer rond te komen. De technische commissie van de Mijdrechtse eersteklasser was afgelopen weekeinde in gesprek met de nieuwe oefenmeester. ,,We zitten in een afrondende fase”, laat Argon-voorzitter Ton Goedemoed weten. ,,Ik verwacht dat het goed komt, maar durf dat niet met zekerheid te zeggen. Ik heb gekozen voor radiostilte vanwege de hectiek rond de vorige trainer. Ook het artikel met Marcus de Jong vond ik niet echt van de realiteit getuigen, maar daar laat ik het even bij. Het is me allemaal niet in de koude kleren gaan zitten. Om die reden ben ik zeer behoudend met het geven van commentaar, want dat kan als een boemerang terugkomen. We kiezen nu voor rust en stabiliteit. Ik heb het gevoel dat wij dat gaan bereiken als de nieuwe trainer binnen is.”