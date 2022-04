Vraagtekens bij bureau dat toekomst Harmelerwaard onderzoekt

Voorsorteren op woningbouw

Het gaat om een gebied van ongeveer 100 hectares, dat nu nog een groene buffer vormt tussen het landelijke Harmelen en de oprukkende stad Utrecht, die naarstig op zoek is naar woningbouw. Woerden daarentegen is tegen grootschalige woningbouw in de Harmelerwaard en wil er bij voorkeur een groot recreatiegebied van maken.

Door nu het bureau abcnova in te schakelen, vreest Inwonersbelangen dat wordt ‘voorgesorteerd’ op woningbouw in Harmelerwaard. Van Rensen: ,,In Woerden was dit bureau betrokken bij de renovatie van het gemeentehuis en nu bij de nieuwbouw van het politiebureau. Elders zijn ze ingeschakeld voor het WTC in Amsterdam, herontwikkeling van het V&D pand in Eindhoven of voor het provinciehuis in Groningen. Ervaring met recreatie, cultuurhistorie en landschap, waar het in geval van de Harmelerwaard om gaat, hebben ze niet.”