Vrachtwagen dendert voortuin van woning in: ‘Chauffeur heeft alleen schram op zijn been, je snapt het niet’

updateEen vrachtwagen is vrijdagmorgen op de N201 bij Vinkeveen van de weg geraakt en de voortuin van een woning in geschoten.

Het ongeluk gebeurde rond 5.15 uur op de Provincialeweg tussen Mijdrecht en Vinkeveen. De chauffeur verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De truck ramde enkele bomen en kwam in de voortuin van een woning tot stilstand. Een grote boom knakte doormidden. Met behulp van de brandweer is de chauffeur uit het voertuig geklommen.

Er vielen geen gewonden. De N201 tussen het industrieterrein van Mijdrecht en Vinkeveen blijft naar verwachting de hele ochtend afgesloten. De vrachtwagen zit vol met rozen en moet uit de tuin worden getakeld.

Quote Hij zal goed in de gordel hebben gezeten en de airbag heeft zijn werk goed gedaan Daan Hogendoorn

Bedrijven aan de Provincialeweg zijn moeilijk bereikbaar via de ventweg. Garagebedrijf Profile en Konstruktiewerken Börger, buren van de woning waar het ongeluk gebeurde, werden vanmorgen door diverse klanten gebeld. ,,Het is lastig, degenen die hier echt moeten zijn mogen hier naartoe”, zegt Daan Hogendoorn (44) van Profile. ,,Het zal een paar klanten schelen, maar dat hoort bij ondernemen. De ene dag is leuker dan de andere. Ik ben blij dat er geen letsel is. En het is lekker rustig voor de deur, ook wel eens lekker. Normaal rijden er 25.000 auto’s per dag langs, nu helemaal niks.”

Buurman Dennis Combee (54), medewerker van Konstruktiewerken Börger, maakt zich geen zorgen over inkomstenderving als gevolg van de afsluiting. ,,We zijn een staalconstructiebedrijf en werken met opdrachten, maar voor leveranties is het wel lastig. We krijgen er vandaag 1 of 2, ik moeten even kijken of dat gaat lukken. Maar het is hier geen moord of brand.”

Hogendoorn is verbaasd over de goede afloop. ,,Ik hoorde van de buurman dat de chauffeur alleen een schram op zijn been had. Je snapt het niet. Hij zal goed in de gordel hebben gezeten en de airbag heeft zijn werk goed gedaan.”

