Vrachtwagen dendert voortuin van woning in, N201 bij Vinkeveen hele ochtend dicht

Zeehonden komen steeds vaker voor in de rivier de Lek: ‘Ze hangen graag de toerist uit’

7 september Het lijkt haast een trend te worden, zeehonden in de rivieren en wateren. Vorige week werd er wéér eentje gespot in de Lek, de derde in twee jaar tijd. Gaan we deze waterratten vaker in het binnenland zien?