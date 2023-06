Vrachtwagen rijdt op afgekruiste rijstrook op gebotste auto’s in: ‘Wonder dat er geen doden zijn gevallen’

Snackbarme­de­wer­ker sluit overval­lers op en gooit stoel naar ze als ze schietend vluchten

Het is een warme, lome zomeravond als een gezinnetje op het terras van cafetaria Chao in Utrecht zit te eten. Een medewerker loopt naar buiten en gooit een volle vuilniszak weg, als twee jongens op een scooter stoppen en met een vuurwapen de snackbar in rennen. Het is de tweede keer in drie maanden tijd dat de frituur het doelwit van een overval is.