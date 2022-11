Vrachtwagen rijdt zich klem onder viaduct in Vinkeveen

Steeds meer mensen in financiële problemen door hoge prijzen, Pieter en Arthur bieden hulp: ‘Geeft rust’

Hoge inflatie, duurder wordende levensmiddelen en kleding, hoge energieprijzen. Factoren die ervoor zorgen dat steeds meer mensen in de schulden komen. Een schuldhulpmaatje kan helpen. In vijf gemeenten in het Groene Hart zijn ze al actief en daar komt deze week Nieuwkoop bij.

