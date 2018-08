Vrachtwagenchauffeur stopt op snelweg om ladder van weg te halen

Directeur De Vries: ,,Ik heb de foto ook net gezien, maar ik weet nog niet wie van onze chauffeurs het is. Ik kan de actie niet goed beoordelen, maar ik rijd zelf ook veel kilometers en ook ik zie soms gevaarlijke dingen op de weg.'' Hij zegt daarom vanuit ervaring zich de actie wel in te kunnen denken: ,,Ik kan me goed voorstellen dat hij impulsief heeft gedacht: 'Ik ga het oplossen en ongelukken voorkomen.' Als dat op de weg lag en hij veilig kon handelen, dan kan ik hem alleen maar daarvoor prijzen. Ik vermoed dat hij geen noodstop heeft moeten maken maar heeft kunnen stoppen om dit te doen."



Op het bericht van Rijkswaterstaat kwamen reacties binnen van mensen die stelden in eenzelfde situatie zelf ook gestopt te zijn. ,,Jullie weten dat je weginspecteur onderweg is, deze chauffeur wist dat niet.'' Toch keurt Rijkswaterstaat de actie af. ,,Dat is precies de reden dat we over dit soort situaties twitteren: om duidelijk te maken wat het gevaar is en wat wij er aan doen. Staan er kruizen? Dan zijn we er mee bezig en sturen we iemand, zelf stoppen is niet nodig."