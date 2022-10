Vreemd diertje gevonden in een tuin in Harmelen: ‘Iets wat niet in het wild voorkomt’

LIVEBLOG LEES TERUG | Sportlust’46 kan niet stunten tegen FC Utrecht: Woerdena­ren verliezen met 0-3

Sportlust ’46 is er niet in geslaagd om een stunt te bewerkstelligen in de TOTO KNVB Beker. De Woerdenaren bleven lang in de wedstrijd, maar FC Utrecht toonde zich een stuk effectiever met de spaarzame kansen die het elftal kreeg. Het duel eindigde in 0-3.

20 oktober