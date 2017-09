Vreugde over komst nieuw zwembad Abcoude

,,Geweldig nieuws. We zijn nog hyper van het besluit van de gemeenteraad.’’ Corien van der Linden, een van de mensen achter het Burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude, zegt dat het donderdagavond in de gemeenteraad nog best spannend was. ,,Dat het plan zo breed (het initiatief werd met 26 van de 27 stemmen aangenomen) gesteund zou worden, hadden we voor aanvang nog niet verwacht. De moties en amendementen vlogen over tafel.’’ De enige tegenstem was van CDA-raadslid Robert Seisener. ,,Wel consequent, want hij is altijd tegen het plan geweest.’’