Vroeger was ze korpschef, nu is ze informateur

Barendse woont in Breukelen en is werkzaam bij de Nationale Politie. Zij is voorzitter van de politievakvereniging. Het streven is dat Barendse na de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 30 maart, haar bevindingen presenteert. Alle fracties kunnen zich hier dan tijdens een debat over uitspreken. Daarna begint de volgende fase van coalitievorming.

Van der Greft: ,,Barendse heeft veel ervaring in het openbaar bestuur, is onpartijdig en niet aan onze gemeente verbonden. Zij onderzoekt de overeenkomsten en verschillen in de verkiezingsprogramma’s van de partijen. Wij hebben veel vertrouwen in haar.

Samenwerken met het CDA?

Na Ronde Venen Belang is het CDA de grootste partij met vijf zetels. De christendemocraten moeten een zetel inleveren. Nieuw in de gemeenteraad is Inwonerscollectief, die komt met een zetel in de raad. ChristenUnie/SGP- voorman Wim Stam doet al voorzichtig een schot voor de boeg: ,,Het lijkt programmatisch voor de hand te liggen dat Ronde Venen Belang als grote winnaar de samenwerking gaat zoeken met het CDA.”